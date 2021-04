Wallonie : l’église Saint-Marcoul de Fays-Famenne désaffectée et vendue

L’église Saint-Marcoul de Fays-Famenne dans la province wallonne du Luxembourg, construite en 1900 et désaffectée en 2012 pour cause de mauvais état et de déclin de la pratique religieuse, a été vendu par la commune après avoir été désacralisé fin 2020.

Le bâtiment d’une superficie de 230 m² a été mis en vente aux enchères, avec un prix de départ de 70.000 euros. Il a été acquis par un certain Thibaut, « un particulier souhaitant changer de région [qui] envisage de se faire un petit atelier de menuiserie pour son plaisir » et une habitation. « Il se donne cinq ans pour faire les travaux et aménager sa maison des plus atypiques ».

Source : RTL Info