Le teilhardisme n’est pas du passé… et la mode progressiste a un petit côté vintage… Le 8 avril, Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry, et le Père François Boëdec, Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone, ont béni le chantier du Centre Teilhard de Chardin en présence de l’architecte, M. Jean-Marie Duthilleul. Les travaux qui débutent s’étaleront sur 18 mois et le Centre ouvrira ses portes en septembre 2022.

Situé sur le plateau de Saclay dans l’Essonne, appelé à devenir un pôle de formation, d’innovation et de recherche académique au rayonnement mondial, le Centre Teilhard de Chardin a pour ambition d’offrir un espace de dialogue entre sciences, technologie et spiritualité. Mgr Pansard a souligné :

« Une étape importante a été franchie pour faire du futur Centre Teilhard de Chardin un beau lieu de rencontre, de dialogue, de débat et de recherche avec, et pour, les acteurs du monde scientifique et technique habités par tant de questions, par tant d’aspirations, de quête de sens, de recherche d’éthique ou de l’impact écologique ou de gouvernance des décisions et des responsabilités qu’ils exercent. Car tout est lié. Ce lieu sera aussi un lieu d’intelligence de la foi pour les chrétiens engagés dans cet univers scientifique et technique. Il sera enfin aussi un lieu de rencontre et de prière pour la communauté locale chrétienne des habitants de ce quartier ».

Des étudiants de communautés chrétiennes du plateau ont lu trois textes du P. Teilhard de Chardin, placés ensuite dans un cylindre qui sera inséré dans les murs de la future chapelle…

A quand le procès en béatification de cet héraut du modernisme ?

Ce projet est porté conjointement par quatre diocèses d’Ile de France (Evry Corbeil- Essonnes, Paris, Nanterre, Versailles) et la Compagnie de Jésus (Province jésuite d’Europe occidentale francophone).

Le coût total s’élève à 8,4 millions d’euros. Déjà 1,7 millions d’euros ont été réunis auprès de 1 300 donateurs. Il est encore nécessaire de collecter 800 000 euros de contributions en 2021-2022.

Le Centre Teilhard de Chardin offrira sur 1600 m2 :

Une vaste surface d’accueil modulable de 400 m2 offrant une diversité d’usages : accueil, cafétéria, conférences, expositions.

Des espaces de travail et de réunion modulables.

Des logements destinés à l’équipe animatrice et à une douzaine d’étudiants désireux d’approfondir le lien entre leur foi et leurs études scientifiques dans le cadre d’un Studium.

Ces espaces s’articuleront autour de la chapelle qui pourra accueillir de 200 à 300 personnes. En forme de cône elliptique, elle sera visible par transparence depuis l’extérieur du bâtiment. Sa construction en bois et chaux-chanvre, enduite de terre crue, lui confèrera de très bonnes propriétés thermiques et phoniques.