L’Institut du Bon Pasteur propose comme ces dernières années un camp pour enfants : Le 7e Camp Saint-Vincent de Paul aura lieu du 5 au 15 août 2021. Il est ouvert aux garçons et filles âgés de 7 à 12 ans et l’encadrement est assuré par des prêtres et séminaires de l’Institut du Bon Pasteur.

Camp Saint-Vincent de Paul