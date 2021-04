Vente du Mont Sainte-Odile ?

Le Mont Sainte-Odile attire chaque année 750.000 visiteurs. Pour le jubilé de Sainte-Odile, célébrant les 1.300 ans de sa mort, il y a eu de nombreuses visites, même s’il a fallu revoir à la baisse le programme. Mais le site doit faire face à des coûts de fonctionnement considérables et l’archevêché de Strasbourg cherche des solutions. Tout est envisagé, rien n’est exclu, même la vente.

Le chanoine Bernard Xibaut, chancelier et secrétaire général de l’archevêché de Strasbourg, confirme qu’une réflexion est en cours pour évaluer les différentes solutions envisageables pour alléger la facture. Monseigneur Ravel se demande “s’il ne faudrait pas se recentrer sur le spirituel” et imaginer un autre dispositif financier pour l’hôtellerie, la restauration et peut-être même la rénovation du parking.

Propriété de la Mense Épiscopale de Strasbourg depuis 1853, le Mont Sainte-Odile abrite aujourd’hui, en plus des lieux de prières et de vie spirituelle, un hôtel de 71 chambres, trois salles de restaurant, un self-service, quatre salles de conférences.