L’attachement des mouvements scouts à l’Eglise

L’auteur retrace l’histoire du scoutisme français et la scission des mouvements dans les années 70. Les Scouts et Guides de France (SGDF) se voient particulièrement attaqués, suite à leur abandon de la méthode scoute traditionnelle (non-mixité, système des patrouilles notamment) et surtout en raison de leur éloignement de la foi catholique. Page 342, l’auteur demande sir les SGDF sont réellement « un mouvement catholique ? » « Ce dernier point, celui de la nature chrétienne du mouvement, est peut-être le plus difficile ». De fait, rare sont les groupes SGDF qui proposent la pratique des sacrements au cours des activités. Certains font même ouvertement du militantisme LGBT…