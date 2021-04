Romilly la Puthenaye (Eure) : un appel aux dons pour reconstruire l’église Saint-Pierre

A Romilly-la-Puthenaye (Eure), l’église Saint-Pierre, complètement détruite dans un incendie le 17 avril dernier, va être reconstruite. Un appel aux dons vient d’être lancé par la Fondation du Patrimoine.

“On va reconstruire, on y arrivera ! Mais on a besoin de la mobilisation des normands comme les Français se sont mobilisés pour Notre-Dame de Paris. Nous aussi on a notre petite Notre-Dame, et il faut qu’on se batte pour aider à sa reconstruction. C’est pas la mairie de Romilly toute seule qui va pouvoir financer un tel projet”y arrivera!”, a appelé Olivier Gronier, délégué de la Fondation du Patrimoine en Normandie.

La Fondation du Patrimoine espère collecter 100.000€, mais il faudra au moins 3 millions d’euros pour reconstruire cette église, une somme hors des moyens de la municipalité, qui gère deux églises pour 320 habitants. L’Etat, les collectivités locales et des mécènes sont appelés à contribuer.

En l’état, l’enquête avance toujours une thèse accidentelle pour l’incendie – un court-circuit électrique dans le clocher, dont l’installation avait pourtant été mise aux normes il y a quelques années avec le soutien du conseil départemental de l’Eure.

Source : France 3 Normandie