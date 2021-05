Armentières (59) : un centre social dans l’ancienne église Sainte-Thérèse

Mise en vente sur Leboncoin en 2017 par une agence immobilière… sans l’accord de la paroisse, l’ancienne église Sainte-Thérèse d’Armentières, construite dans les années 1930 et désaffectée en février 2017 du fait de son délabrement, sera finalement transformée en lieu à vocation sociale par le centre social Salengro, affirme La Voix du Nord.

A l’époque, France 3 indiquait que cette église, construite près de la voie ferrée Lille Dunkerque, avait été “considérablement fragilisé[e] ; les murs étaient fissurés. “Il y a un an et demi à peu près, une partie du plafond s’est effondré. Il n’y avait plus que des chaises d’un côté“. Les nouveaux utilisateurs du lieu auront donc intérêt à aimer le fracas des trains. En 2019 la ville avait annoncé le rachat de cette église – en réalité, plutôt une chapelle de desserte du quartier Salengro.