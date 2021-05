Deux nouveaux vicaires généraux à Paris

Mgr Michel Aupetit nomme le père Michel Gueguen, curé de St Honoré d’Eylau et le père Emmanuel Tois, curé de ND du Rosaire, vicaires généraux de l’archidiocèse de Paris.

Ils remplacent les père Alexis Leproux et Benoist de Sinety qui ont démissioné ces derniers mois. Leur nomination est effective au 1er septembre prochain.

Le père Michel Gueguen, âgé de 62 ans, est un exégète (spécialiste de la Bible) et entretient d’excellentes relation avec le judaïsme, à Paris ou en Israël, où il se rend tous les étés. Il parle couramment hébreu. Né en 1959 à Oran (Algérie), son itinéraire a été marqué par les foyers de charité, la figure de Marthe Robin, et l’Afrique, où il a fait plusieurs séjours. Il a fait l’essentiel de son séminaire à Bruxelles, à l’Institut d’Etudes théologiques des jésuites, pour le diocèse de Paris. Il a acquis durant ces années une grande amitié pour la spiritualité jésuite autour des exercices de saint Ignace. Plus largement il a vu naître là sa vocation d’exégète. Il fait partie du groupe de prêtres parisiens qui organisent des voyages d’études bibliques en Terre sainte. Devenu formateur de séminaristes dès son ordination en 1994, il a été vicaire à Saint-Denys du Saint-Sacrement dans le marais. Il était aussi professeur d’exégèse, tuteur d’études de nombreux séminaristes. Il a été nommé supérieur du séminaire en 2006. Il a occupé à ce poste jusqu’à septembre 2012 où il a été nommé curé de Saint-Honoré.

Le père Emmanuel Tois, âgé de 55 ans, est magistrat de formation et de profession. Vocation tardive, bien que pensant à la prêtrise depuis son adolescence, il est ordonné prêtre à 46 ans après 16 ans de carrière comme juge d’instruction et juge pour enfant et des tutelle. Il a commencé sa carrière de juge à Morlaix, puis à la cour d’appel de Rennes, pour finir à Paris à la Cour de cassation où il exerça la charge de conseiller référendaire.