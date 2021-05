La dernière gazette de la Fondation Kephas

Le dernier numéro de la Gazette de la Fondation Kephas est paru (n°37, Avril 2021). Il donne quelques nouvelles des écoles en lien avec la Fraternité Saint-Pierre (plus de vingt écoles en France). L’abbé Paul Giard, président délégué de la Fondation Kephas et référence écoles pour la FSSP, revient dans son éditorial sur la crise actuelle et la nécessité de se tourner vers l’avenir :

Mais voici que l’avenir s’assombrit : à la crise sanitaire succèdera une crise économique, à la menace virale fera suite à une menace politique et sociale… Tout cela est martelé à grand renfort de média dans l’esprit de nos enfants, précisément à l’âge où ils ont le plus besoin de sécurité, un âge où il conviendrait de nourrir en eux l’enthousiame et la magnanimité ! Qui leur donnera le goût d’entreprendre et de se donner joyeusement à Dieu et à la patrie, alors que l’école institutionnelle semble ne plus chercher à leur apprendre qu’à suivre aux crises ?

Plus que jamais les écoles libres catholiques ont leur rôle à jouer : parce qu’elles placent résoulement le bon Dieu au coeur et à la tête de leur projet éducatif, parce qu’elles savent que la bonne réponse aux crises ne saurait être purement naturelle mais qu’elle doit de se placer à un niveau surnatruel, celui où la grâce relève et perfectionne la nature blessée par le péché. Il faut s’élever à ce niveau surnaturel totalement, pas seulement le dimanche ou le soir en gamille mais dans toute notre vie : l’enfant, l’adolescent plus que quiconque a besoin de cette cohérence.