Identifier les saints : un document utile

Une clef pour saint Pierre, une croix en X pour Saint-André, saint Martin en soldat romain… s’il est relativement facile de se souvenir des attributs des saints les plus courants, il s’avère parfois ardu d’identifier quel saint est représenté sur un tableau ou une statue, alors que ses attributs ou son habit soufflent la réponse.

Voici un document belge qui indique, iconographie à l’appui, comment identifier les saints. Du fait de l’histoire du catholicisme et de l’évangélisation dans l’actuelle Belgique, on y trouve des saints belges, mais aussi français ou… Bretons, et quelques saints aussi connus dans le monde orthodoxe.

Et évidemment la quasi totalité des saints que l’on croise fréquemment dans les églises belges ou françaises.

Fichier pdf : saints de France et Belgique

Et quel est ce saint ou cette sainte ?