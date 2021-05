Mgr Delmas acceptera-t-il de désacraliser des églises ?

Pour qu’une église soit désacralisée, l’accord de l’évêque, affectataire du lieu, est nécessaire. C’est au préfet, au nom de l’Etat propriétaire, d’en faire la demande. Depuis la loi de 1905, les églises sont affectées au culte. Sur le plan civil juridique, une désaffectation se fait avec l’accord de l’évêque, à la demande du préfet. Sur le plan religieux, il peut y avoir une désacralisation si l’église a été consacrée.

Beaupréau-en-Mauges comptabilise treize églises. La collectivité consacre 350 000 € à l’entretien de ces bâtiments chaque année. Ce budget annuel permet d’entretenir la structure des églises : les contreforts, la charpente, la toiture, les clochers. Pour l’église Saint-Martin, du XIXe, la collectivité a évalué les travaux nécessaires à 800 000 €. La mairie ne souhaite pas détruire les églises, mais éventuellement les changer de destination, du cultuel au culturel. Le maire de Beaupréau-en-Mauges y voit un levier de redynamisation du centre-bourg. ​

Les élus de Beaupréau-en-Mauges ont évoqué le sujet pour la première fois le 29 avril en conseil municipal : l’église Saint-Martin de Beaupréau pourrait devenir le pôle culturel de la ville. Les mois à venir vont être consacrés aux études et à la consultation des habitants. La suite de l’aventure sera soumise au vote fin 2021, début 2022. Mais pour que Saint-Martin abrite, demain, l’école de musique et la médiathèque, il faudra aussi que l’évêque du diocèse d’Angers donne son feu vert. Le diocèse pourrait-il s’opposer au changement de destination de l’église Saint-Martin ? Il y a des échanges entre la municipalité et le curé de la paroisse.

Dans cette vidéo, à partir de 5’30, Monsieur Lepage, de SOS Calvaires, déclare que la commune de Segré, dans le même diocèse, souhaite démolir 5 églises !