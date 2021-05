Changement pour la messe dans la forme extraordinaire à Clermont-Ferrand

Un lecteur du Forum Catholique écrit que la messe dans la forme extraordinaire va désormais être célébrée à l’église Sainte-Bernadette de Clermont-Ferrand après 30 ans à la chapelle des Pères Capucins. L’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin, desservant de l’apostolat de Clermont-Ferrand pour la Fraternité Saint-Pierre, le confirme dans sa bulletin mensuelle (Lettre mensuelle de nouvelles N°17–Mai 2021). La messe dans la forme extraordinaire était déjà célébrée dans cette église depuis quelques semaines :

Après de nombreuses années, les Capucins ne souhaitant plus accueillir la célébration de la messe traditionnelle au sein de leur couvent, par décision de Monseigneur Kalist, la messe sera désormais célébrée de manière habituelle à l’église Sainte–Bernadette (2 rue de la Parlette, 63000 Clermont–Ferrand). Nous remercions les Capucins pour ces trente années de mise à disposition de leur chapelle et exprimons notre reconnaissance à la paroisse Saint–Luc et à son curé le Père Jacques David pour l’accueil au sein de la paroisse à l’église Sainte–Bernadette.