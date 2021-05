Prochaines ordinations à la Fraternité Saint-Pierre

Dans la lettre de mai de la Confraternité Saint-Pierre, on peut retrouver les dates et lieux des prochaines ordinations diaconales et sacerdotales de la Fraternité Saint-Pierre :

Le 8 mai, Mgr Haas ordonnera à Wigratzbad, neuf diacres pour notre Fraternité, et un diacre pour la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Quelques semaines plus tard, ils partiront faire leur année diaconale dans un de nos apostolats européens. Le 28 mai, cinq diacres de nationalité américaine seront ordonnés prêtres aux Etats-Unis pour notre Fraternité. Le 11 juin, le Cardinal Burke ordonnera un prêtre mexicain pour la Fraternité à Guadalajara, en la fête du Sacré-Coeur. Le 19 juin, ce sera au tour d’un diacre, cette fois-ci de Nouvelle-Zélande, d’être ordonné prêtre dans son pays à Auckland. Le 26 juin enfin, deux séminaristes seront ordonnés prêtres à l’abbaye d’Ottobeuren en Allemagne. Un Français et un Allemand. Ce sera la première ordination pour la Fraternité dans cette immense abbaye au style quelque peu baroque.

Dans les prochaines semaines, 9 diacres seront donc ordonnés prêtres pour la Fraternité Saint-Pierre dont un Français, et, 9 séminaristes seront ordonnées diacres dont 3 Français (9 autres séminaristes ont été ordonnés diacres au Séminaire de Denton en mars).