Amiens : une nouvelle librairie religieuse

Ancien cadre en conversion professionnelle, Aymeric de la Vieuville a ouvert une librairie religieuse au 12, rue André, à côté de la cathédrale d’Amiens.

“Des ouvrages de témoignages, des livres pour les enfants mais aussi, évidemment, des Bibles : dans La Maison Saint Jean-Baptiste, un bâtiment flambant neuf situé 12 rue André à Amiens, les étagères de livres sont installées dès l’entrée. Ici, c’est la Boutique Notre-Dame : ans cette librairie religieuse, tenue par Aymeric de la Vieuville, propose aussi un espace de produits dérivés : “Des objets de piété, des chapelets, des croix en céramique… Et cela me tenait beaucoup à coeur de proposer des produits confectionnés dans des abbayes, comme de la bière, des confitures”, détaille Aymeric de la Vieuville.

Le libraire accueillera évidemment des pèlerins et des fidèles, mais espère conquérir un plus large public : “Je dirais même que ce sont les autres que j’invite à venir ! Il y a un monsieur qui est venu il y a une quinzaine de jours parce qu’il souhaitait lire la Bible, il n’y connaissait rien ou presque rien, sauf des souvenirs de quand il était petit. Et il est revenu quelques jours après, pour demander un livre de prières car cela l’avait beaucoup touché. On a pu échanger pendant quinze minutes, sur ce qu’il avait envie de lire”, explique le libraire“.

Source : France Bleu