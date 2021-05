Appel aux prières pour l’abbé Aulagnier

Ces derniers jours, l’état de santé de l’abbé Aulagnier s’est aggravé. Il a du être intubé, puis les médecins ont rencontré des complications en cherchant à le réveiller du coma artificiel.

Nous transmettons l’appel du cercle Louis XVII de Normandie.

Mes chers amis,

Je viens d’apprendre que la situation s’est fortement aggravée pour Monsieur l’abbé Paul Aulagnier, qui est maintenant mourant, et qui a plus que jamais besoin de nos prières.

Unissons nous dans la prière pour ce grand serviteur et défenseur de la Tradition Catholique.

L’abbé Paul Aulagnier, né le 25 mai 1943 à Ambert dans le Puy-de-Dôme, est un prêtre catholique traditionaliste français.

Quatrième d’une famille de cinq enfants, il fait des études de droit à l’université de Clermont-Ferrand.

En 1964, il entre au séminaire français de Rome, où il obtient une licence en philosophie et effectue la 1° année de théologie.

Lors du Concile Vatican ce II, il rencontre Mgr Marcel Lefebvre, qu’il suit à Fribourg en 1969, alors que celui-ci créait son séminaire, qui deviendra par la suite le Séminaire d’Écône.

L’abbé Paul Aulagnier termine ses trois dernières années de théologie chez les dominicains à Fribourg.

Il est ordonné prêtre par Mgr Marcel Lefebvre le 17 octobre 1971.

Il est incardiné au diocèse de Clermont.

Il fut donc l’un des premiers membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX). L’abbé Aulagnier a longtemps été le bras droit de Mgr Marcel Lefebvre au sein de la FSSPX, et a occupé cc fonctions de supérieur du district de France entre 1976 et 1994.

L’abbé Paul Aulagnier a joué un rôle déterminant dans la décision de Mgr Marcel Lefebvre de créer un séminaire traditionaliste. Il a ainsi imaginé et mis en place le cadre juridique de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, en permettant l’enracinement et le développement en France et dans le monde entier.

En étant supérieur du district de France de cet institut pendant dix-huit ans, il a permis l’ouverture de prieurés, antennes de la Fraternité Saint-Pie-X dans chaque département français, assurant ainsi la pérennité du mouvement traditionaliste.

Il a organisé des grandes manifestations nationales et internationales, qui ont rassemblé à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de fidèles : pèlerinage Chartres-Paris, jubilé de Mgr Marcel Lefebvre, manifestation anti-89 ce (Place de la Concorde à Paris).

L’abbé Paul Aulagnier a toujours soutenu la noble cause de la Survivance de Louis XVII fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette évadé de la prison du Temple.

Il a été l’idéateur et le fondateur de l’agence de presse officielle de la Fraternité Saint-Pie X, nommée Documentation et information catholiques internationales (DICI) ainsi que du magazine Fideliter.

Il est exclu de la FSSPX en 2004, pour avoir soutenu l’accord conclu entre l’Union Saint-Jean-Marie-Vianney de Mgr Rangel et le Vatican, allant ainsi à l’encontre de ses supérieurs.

Depuis cette date, il anime notamment l’Association Entraide et Tradition, qui vise à diffuser dans les Yvelines une information politique et religieuse autour de la tradition catholique.

Le 8 septembre 2006, l’abbé Paul Aulagnier se met au service de l’Institut du Bon Pasteur (IBP), érigé de droit pontifical par Benoît XVI (qui nomme à sa tête l’abbé Laguérie comme supérieur), mais sans en faire canoniquement partie.

Il est le fondateur du Séminaire de l’IBP à Courtalain dans le diocèse de Chartres.

Pour l’IBP, il a d’abord mené la messe dominicale au Centre Saint-Paul, à Paris; depuis le carême 2008, il célèbre la messe quotidienne en l’église Saint-Michel de Rolleboise.

Le 29 octobre 2011 eut lieu la messe anniversaire de ses quarante ans d’apostolat en la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie.

Le 31 août 2013, il est élu recteur du séminaire Saint-Vincent, à Courtalain].

En juin 2019, dans le Périgord, l’abbé Aulagnier rachète le couvent Saint-Paul de Thiviers à l’abandon depuis vingt ans, pour y créer une maison de retraites spirituelles et un centre de formation pour pré-séminaristes.

Que Notre Seigneur Jésus Christ bénisse et protège son ministre notre ami.

Je vous invite tous à prier pour la santé de Monsieur l’abbé Paul Aulagnier.

D’avance merci à tous.

La Chancellerie.

Cercle Louis XVII Duc de Normandie