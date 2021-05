La FSSPX rend hommage à l’abbé Aulagnier

Le District de France de la Fraternité Saint-Pie X rend hommage à l’abbé Paul Aulagnier qui a été le Supérieur du District pendant de nombreuses années mais aussi un soutien fervent de Mgr Lefebvre, mais aussi un des artisans du développement du district (on lui doit des chapelles, des écoles) grâce à son infatigable énergie de bâtisseur.

Ce jeudi 6 mai 2021, monsieur l’abbé Paul Aulagnier a rendu à Dieu son âme de combattant, dans la 50e année de son sacerdoce.

Ordonné prêtre par Mgr Lefebvre le 17 octobre 1971, il faisait partie (avec Mgr Tissier de Mallerais) des premiers séminaristes à se mettre sous la direction de notre fondateur à Fribourg. Il a rempli dans la Fraternité Saint-Pie X d’importantes fonctions.

Professeur et sous-directeur au séminaire d’Ecône, il fut supérieur du District de France durant dix-huit ans, de 1976 à 1994, et implanta en notre pays nombre de prieurés, d’écoles et d’œuvres (comme la revue et les éditions Fideliter) qui constituent aujourd’hui le maillage essentiel de notre apostolat. Il se montra dans sa fonction un chef enthousiaste, paternel, soucieux des vocations.

D’abord auprès de Mgr Lefebvre, ensuite auprès de Monsieur l’abbé Schmidberger, enfin auprès de Mgr Fellay, il fut pendant trente ans Assistant général de la Fraternité Saint-Pie X. Il s’en éloigna ensuite à notre vif regret mais garda jusqu’au bout pour Mgr Lefebvre un grand attachement, n’hésitant pas à prendre la plume pour le défendre lorsqu’il le sentait attaqué.

Soutien de notre fondateur lors des grandes décisions qui permirent la transmission du sacerdoce catholique dans la Fraternité Saint-Pie X (la continuation du séminaire en 1970, les ordinations de 1976, les sacres de 1988), nous lui devons une vive reconnaissance pour l’œuvre accomplie en son sein pour la Tradition catholique et invitons nos fidèles à prier pour le repos de son âme.