Un pèlerinage de Chartres en Belgique les 22 et 23 mai 2021

Comme nous l’avions écrit, cette année 2021, en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, le pèlerinage de Chartres n’est organisé dans des conditions normales que pour les chapitres d’Ile de France et du Centre-Val-de-Loire; il est démultiplié par des pèlerinages locaux. Voici celui qui est organisé dans le Hainaut, en Belgique.

“Dans le Hainaut, un chapitre de pèlerins est en train de se former et nous voudrions vous inviter à le rejoindre. Il s’agira du chapitre Notre Dame des Étoiles, vénérée dans l’église Notre-Dame Auxiliatrice à Tournai.

Nous marcherons deux jours, du samedi matin 22 mai au dimanche 23 mai après-midi, de Tournai à Isières, en passant par Tongre-Notre-Dame”.

Voici un aperçu du déroulement du pèlerinage :

Samedi 22 mai (25 à 30 km)

– 8h : rendez-vous à l’église Notre-Dame Auxiliatrice à Tournai (Chaussée de Willemeau 127) pour la prière d’envoi et le départ du pèlerinage.

– Arrivée à Brasménil entre 17h et 18h. Prière à la Chapelle Sainte Rita.

– Possibilité de loger sur place, sous tente ou à l’intérieur, en apportant matelas et sac de couchage, tente.

– 20h : veillée d’adoration en l’église de Brasménil (à confirmer)

Dimanche 23 mai ( – 30km)

– départ de Brasménil à 8h

– arrivée à la basilique de Tongre-Notre-Dame sur le temps de midi. Prière dans la basilique puis halte pic-nic.

– dernière marche de Tongres-Notre-Dame à la chapelle Notre-Dame de la Cavée (Isières)

– 16h : Messe de la Pentecôte dans le rite extraordinaire, en plein air à la grotte de Notre-Dame de la Cavée.

– 17h30 : fin du pèlerinage.

Le pèlerinage est ouvert aux familles, qui peuvent également le rejoindre pour une partie, par exemple le dimanche, de Tongre-Notre-Dame à la Chapelle Notre-Dame de la Cavée ( – 15 km).

Chaque pèlerin prévoit ses repas.

Des navettes seront prévues pour reconduire les pèlerins vers leurs voitures à l’issue du pèlerinage.

Pour s’inscrire, merci de cliquer sur ce lien (généré par le chapitre belge du Pèlerinage de Chartres)

Si vous souhaitez proposer votre aide pour l’organisation et le bon déroulement du pèlerinage, merci de vous signaler à Jean Vercouillie : jvercouillie[@]gmail.com

Nous avons tous des compétences à mettre au service du Ciel !

A l’approche de la Pentecôte, que Notre-Dame des Étoiles garde notre chapitre hennuyer et nous guide sur le chemin par la grâce de l’Esprit Saint.

L’Équipe du pèlerinage.

Source : Le Forum Catholique