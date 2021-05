Soutenir le projet Providence (Rambouillet)

L’Ecole Jacinthe et François et le Collège Saint Jean Bosco sont deux établissements indépendants fondés dans les années 2000 à Rambouillet. Depuis plusieurs années, ils cherchent l’un et l’autre des locaux plus grands pour répondre à la demande toujours plus importante des familles. L’aumônerie de ses établissements est assurées par la paroisse de Rambouillet et la Fraternité Saint-Pierre.

Les deux établissements ont décidé d’unir leurs forces à travers le projet Providence.

Aujourd’hui, des familles de plus en plus nombreuses souhaitent accéder à un enseignement de qualité, fondée sur une pédagogie classique et surtout des valeurs catholiques fortes et partagées par tous. Ces familles souhaitent pour leurs enfants une éducation au bien, au beau et au vrai ! C’est pour répondre à ce besoin que l’école Jacinthe et François a été fondée, en 2002, ainsi que le collège Saint Jean Bosco, en 2006.Aujourd’hui, avec 200 élèves, nos deux établissements se retrouvent au maximum de leur capacité d’accueil. Ils sont malheureusement dans l’impossibilité d’étendre leur apostolat auprès de nouvelles familles, faute de place ! Il y a deux ans, après de longues recherches, nos écoles ont fait l’acquisition de nouveaux locaux plus grands. Grâce à eux, l’école primaire et le collège seront réunis sur le même site et pourront accueillir davantage d’élèves.

En septembre 2021, 80 enfants supplémentaires pourront faire leur rentrée. Avec les travaux d’agrandissement prévus, c’est à terme plus de 300 élèves qui pourront être accueillis, grâce à vous et à vos dons.

Voilà en quoi consiste le projet Providence ! Concrètement, l’école a besoin de soutien financier pour les projets suivants : Créer 4 nouvelles salles de classe pour accueillir 85 élèves supplémentaires : 55 300 €

Aménager une chapelle pour y célébrer les temps forts de l’année liturgique : 27 000 €

Bâtir un gymnase pour garder l’équilibre entre un esprit sain et un corps sain : 40 000 €