Paris : une chapelle-mémorial pour les victimes du Covid à Saint-Sulpice

L’église Saint-Sulpice à Paris abrite depuis ce 30 avril, à l’initiative du père de la Hougue, curé, une chapelle-mémorial pour les victimes de la pandémie du Covid et leurs proches.

Ouverte aux croyants de toutes les confessions, la chapelle-mémorial a été aménagée dans la chapelle Saint Paul de Tarse. France 3 explique : “Le confessionnal de la chapelle a été enlevé. À sa place, se dressent deux tables. Sur celle de droite, une corbeille à papier avec des petites feuilles pliées. Elles contiennent les mots et pensées que les familles ont rédigés pour leurs proches disparus. D’autres, intactes, posées juste à côté, attendent d’être utilisées avec un petit crayon à papier rouge laissé à quelques centimètres. Sur celle de gauche, un cahier d’hommage, où les gens écrivent leur témoignage, ou une prière.”

Derrière l’initiative de ce mémorial, le collectif “Tenir ta main“. Son fondateur Laurent Frémont avait dénoncé vivement l’inhumanité des administrations et des gestionnaires d’établissements de santé qui ont empêché des milliers de familles d’accompagner leurs proches dans leur agonie.

“On a reçu plus de 8000 témoignages de gens qui ont été privés de visites à leurs proches (…) Beaucoup de personnes sont parties dans des conditions indignes, dans la solitude. Leurs proches ont été privés d’adieux. C’est aussi une manière de mettre des visages derrière des statistiques”. Le collectif a choisi l’église Saint-Sulpice, “une église centrale, avec une très riche histoire (…) c’est un lieu très fréquenté et visité de Paris”.

Sur un autre plan, le collectif “Tenir ta main” a rédigé une proposition de loi sur le droit de visite et va rencontrer le ministre de la santé Olivier Véran. “Il y a une véritable écoute de la part des pouvoirs publics, des députés, des sénateurs et des ministères”, relève Laurent Frémont.

Le sujet commence à être repris par les hommes et femmes politiques : après Marine le Pen à l’Assemblée le 7 avril dernier, c’est le président des sénateurs LR Bruno Retailleau qui a déposé une proposition de loi en ce sens ce 23 avril; ce dernier a reçu le collectif Tenir ta Main dont il soutient le combat depuis le début. Reste à la faire adopter, et à lui donner une application réelle et rapide.