La semaine Aquinas pour quitter la confusion des idées

La Fraternité Saint-Vincent Ferrier propose une session pour les jeunes de 18 à 35 ans du 25 juillet au 1er juillet à Sées.

Pourquoi la Semaine AQUINAS ?

Chacun d’entre nous est confronté en permanence à un virus pire que le Covid : la confusion des idées. À tout moment, à tous niveaux, dans tous les esprits… Toutes les distinctions structurantes de la pensée – homme et femme, vie et mort, bien et mal, homme et animal, nature et liberté, nature et grâce, personne et société, etc… longue est la liste ! – sont aujourd’hui remises en question. Face à ce naufrage de la pensée humaine, la Semaine AQUINAS propose 7 jours de formation pour sortir de la confusion des idées et entrer dans une compréhension profonde du réel.

Et concrètement ?

La Semaine AQUINAS est une Université d’été qui offre aux étudiants et jeunes pros (jeunes gens et jeunes filles de 18 à 35 ans) une réponse doctrinale aux grandes questions qui agitent les esprits à la lumière de la sagesse chrétienne transmise par saint Thomas d’Aquin.

AQUINAS, c’est une semaine de formation riche (histoire des idées, philosophie, théologie), solide et abordable pour sortir de la léthargie intellectuelle. C’est aussi une semaine de rencontres entre intervenants et participants, tous animés par une même exigence de vérité, pour prendre le temps de poser les problèmes, de les étudier et de les résoudre. C’est enfin une semaine de vacances studieuses et détendues, dans le cadre idéal d’un cloître normand, avec la messe quotidienne (forme extraordinaire, rite dominicain), rassemblant des jeunes gens et jeunes filles venus de toute la France.

Pouvez-vous en dire un peu plus sur le contenu ?

Le thème de l’édition 2021 sera la “nature” (dans tous ses sens). L’objectif est de répondre à l’idéologie du gender et d’affronter les enjeux liés au transhumanisme. Le programme est composé de conférences pour apprendre, de tables rondes pour débattre, de témoignages d’acteurs de “terrain” pour vérifier cette réflexion toute simple : Les idées mènent les hommes. Les idées folles mènent à la ruine, les idées vraies mènent à la lumière. Les conférences seront données par des pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier et des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. Entre autres intervenants, nous serons heureux d’accueillir Emmanuel Brochier, doyen de l’Institut de Philosophie Comparée (IPC) et maître de conférences.

Que diriez-vous à un jeune qui réfléchit à s’inscrire ?

Je lui dirais ceci en me mettant à sa place : « Si je ne viens pas à Aquinas, je stagne au niveau zéro du marécage intellectuel qui me sert de culture personnelle, je reste solitaire dans mon trou à me morfondre sur les malheurs des temps, sans comprendre ni les causes ni les effets des modes intellectuelles qui agitent le monde… Mais si je viens à Aquinas, je sors de la confusion des idées, je construis un réseau d’échange et d’amitié autour d’un socle d’idées et de valeurs communes pour comprendre le réel. »

En résumé : Sors de ton confinement intellectuel. Viens à AQUINAS pour quitter la confusion des idées. Inscris-toi maintentant !

+++

La Semaine AQUINAS est organisée par la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier avec le concours de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre.

· du 25 juillet au 1er août 2021

· à l’Institut Croix-des-Vents à Sées (Normandie)

· 125 €/personne tout compris