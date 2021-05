Harcèlement policier à Lagrasse

L’affaire de la vigile pascale à Saint-Eugène a fait du bruit, mais on parle moins du harcèlement policier chez les chanoines de Lagrasse. Pour le journaliste Jean-Michel Mariou, la communauté des Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu

Là encore, c’est un participant à la messe de Pâques qui a dénoncé en appelant les gendarmes :

« Il y avait environ 300 personnes à la grande messe de 10 heures, 200 dans l’église, qui était bondée et dans laquelle on avait rajouté des sièges, et 100 dans le cloître, qui suivaient l’office sur des écrans. À l’intérieur, les fidèles étaient au coude à coude, serrés sur les bancs. C’était incroyable ! »