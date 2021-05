Mgr Aldo Giordano, nommé nonce auprès de l’Union européenne

Le Pape François a nommé Mgr Aldo Giordano, 66 ans, nonce auprès de l’Union européenne, samedi 8 mai. Il succède au Français Mgr Alain Lebeaupin, qui a eu 75 ans. Cette nomination est intervenue la veille de la Journée de l’Europe, qui a lieu le dimanche 9 mai. Mgr Lebeaupin avait été nommé le 27 mars 2021 consulteur de la Section des Relations avec les États de la Secrétairerie d’État.

Mgr Aldo Giordano est né le 20 août 1954 à Coni. Ordonné prêtre pour le diocèse de cette ville piémontaise en 1979, il a obtenu une licence à la Faculté de théologie de l’Italie du Nord à Milan et une licence en philosophie à l’Université pontificale grégorienne. Pour ses recherches doctorales, il s’est consacré à la pensée de Nietzsche. Pendant la période de ses études à Rome, il a travaillé comme vicaire de la paroisse du Saint Sacrement à Prenestina.

De 1982 à 1996, il a été professeur de philosophie au centre théologique interdiocésain et à l’école supérieure de sciences religieuses de Fossano. Au niveau diocésain, il a enseigné pendant quelques années l’histoire de la philosophie au séminaire, il a tenu des cours d’éthique à l’école de théologie pour les laïcs, a collaboré comme vicaire à la paroisse Saint-Pie X à Coni, et a accompagné la pastorale diocésaine dans les domaines de la politique, de l’économie, de la médecine et de la culture. Ses recherches et publications sont consacrées notamment à la philosophie contemporaine, à l’éthique et au thème du christianisme et de l’Europe.

Le 15 mai 1995, il est devenu Secrétaire général du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE), s’installant alors au siège du secrétariat à Saint-Gall en Suisse. Il a occupé cette fonction au service de la communion et de la collaboration avec les évêques européens pendant 13 ans.

En 2008, il a été nommé observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg puis, en 2013, nonce au Venezuela, à la suite du cardinal Parolin, appelé par le Pape à Rome pour devenir Secrétaire d’État.

En septembre 2013, Mgr Giordano avait publié le livre Une autre Europe est possible, idéaux chrétiens et perspectives pour le Vieux Continent, dans lequel il a rassemblé les expériences et les réflexions de près de 20 ans de service à l’Église en Europe.