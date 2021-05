Le franciscain François Bustillo nommé évêque d’Ajaccio

Le pape François a nommé aujourd’hui le père François Bustillo nouvel évêque de Corse, suite à la nomination de Mgr de Germay à Lyon.

Religieux franciscain, né à Navarre, communauté espagnole autonome, a étudié à Padoue, en Italie, puis a volontairement choisi la France comme terre de mission, en raison du contexte de déchristianisation. Il a connu la vie paroissiale à Narbonne. Il est actuellement supérieur du couvent de Lourdes, mais il a été supérieur provincial des Franciscains conventuels, l’une des trois grandes familles franciscaines. Il était membre du conseil épiscopal du diocèse de Tarbes et Lourdes et délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables.

Fils de militaire, François-Xavier est l’aîné de 4 enfants, tous catholiques pratiquants. Il a un cousin capucin, une cousine religieuse décédée aux États-Unis, une tante religieuse et deux autres prêtres. Né en 1968, il entre au petit séminaire à 10 ans. À 17 ans, bac en poche, il rejoint les Franciscains en Italie, à Padoue. Il y passe six ans, avant de passer les étapes de sa vie de religieux : confirmations, vœux, ordination. Ces deux étapes, il les a franchies en Espagne. Dix jours après, il rejoignait Narbonne.

Il a publié un livre sur La Vocation du prêtre face aux crises, sous-titré La Fidélité créatrice (Éditions Nouvelle Cité).