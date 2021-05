Mgr Delmas confronté à la destruction d’églises

Outre Stéphane Bern, l’historien et spécialiste du XIXème siècle Eric Anceau s’est indigné :

« Pour certains le patrimoine du XIXe siècle n’existe pas. Peu importe le maître-autel de Perrault et les vitraux de Clamens, on vendra tout cela à l’encan ou on détruira à la pelleteuse ».