L’islamophilie du diocèse de Viviers

Le diocèse de Viviers publie un article rédigé par un diacre permanent (photo), délégué diocésain pour le dialogue avec les Musulmans, marié à une musulmane :

Cette période privilégiée permet à celle ou celui qui l’envisage une purification du corps et de l’âme, une élévation vers le Créateur de toutes choses, car « envisager », c’est deviner, pour caresser le visage du Maître de l’univers. Aussi, lorsque je regarde mon épouse, Fatima, entrer dans ce chemin de croissance, je suis heureux et je rends grâce car je constate que mon couple en récolte les fruits, gorgés de sucre.

La joie de se lever tôt le matin, avant le lever du soleil, et de disposer du temps que Dieu nous offre n’est pas une contrainte mais un zèle qu’Il nous accorde. Ainsi est manifesté une ode à sa gloire, une libération, car Dieu nous veut libres et heureux.

La patience, la persévérance dans les privations et la prière sont possibles, car supportées à deux. L’amour est renforcé, car Dieu miséricordieux ne catalogue pas les hommes selon leur confession. Il aime tout simplement, en semant dans les coeurs innocents sa volonté d’aimer et de respecter ce qui semble, de prime abord, inconciliable.

Un désir de plus de Dieu qui nous invite à lever le voile sur son mystère. Encore faut-il le désirer et s’y employer dans une intention pure, sincère et généreuse. Sans mon épouse, je sais que ma vision du « possible » serait amoindrie. Grâce à elle, à sa foi, à l’Islam qui est entré très tôt dans ma vie, j’accède un peu plus aux tréfonds de mon être, je creuse mon identité, je poursuis ma conversion, j’accomplis ma métamorphose pour que le sucre se change en miel …

Olivier Lemaitre, Diacre Permanent