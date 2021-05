Émile Combes à l’honneur au Sénat

C’est une figure controversée et par ailleurs guère mise en valeur par les promoteurs de la laïcité et de la loi de 1905. Il est vrai que cet anticlérical a eu comme fâcheux travers de brûler ce qu’il avait naguère adoré en raison de son passé d’ancien séminariste… Émile Combes, surnommé le “petit père Combes”, fait donc l’objet d’une exposition interne au Sénat. Mais on sera surpris de voir honorer une figure non seulement peu consensuelle, mais qui marque une conception bien particulière de la laïcité. Bref, invoquer les grands ancêtres dans une société en perte de vitesse cela peut servir de manœuvre incantatoire. Mais pour quels résultats ?