Compiègne : un projet social déjà contesté dans l’ancienne église anglicane

A vendre 575.000 euros au cœur de Compiègne, l’ancienne église anglicane écossaise Saint Andrew a trouvé preneur selon la presse locale.

Le pasteur précise dans Oise Hebdo avoir retenu une offre qui vise à transformer les lieux en centre social pour des femmes en situation de précarité.

“Stéphane et Jeanne Dumonceaux, un couple à la tête de «Jeanne Charity Center», une association créée en juillet 2020 et domiciliée à Saint-Jean-aux-Bois, se sont positionnés pour faire de ce bien insolite un lieu visant, comme l’établi le projet associatif, à «accueillir, aider, loger et nourrir les personnes en situation de détresse er les accompagner vers une sortie durable de la précarité, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement».

Cependant une association de défense du patrimoine, les Avenues de Compiègne, a adressé un courrier à la mairie car elle craint la “dénaturation” de l’église anglicane.

Pour cette association le projet ne tiendrait pas compte des documents d’urbanisme en vigueur. Elle s’interroge aussi sur l’association porteuse du projet qui n’a qu’un an d’existence.