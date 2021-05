Catéchiste: un ministère… qui existe déjà ?

Par la lettre apostolique en forme de « motu proprio » Antiquum ministerium datée du 10 mai 2021, le Pape François a institué le ministère laïc de catéchiste. Si cette institution se place dans le souhait d’«ouvrir» des ministères aux laïcs autres que ceux relevant du sacrement de l’ordre, certains sont cependant dubitatifs dans la mesure où ce ministère existerait déjà.

En effet, pour le Révérend-père Pius Pietrzyk, dominicain américain, un tel ministère serait déjà prévu par le canon 785 du Code de Droit Canonique :

I am having some trouble understanding what is meant by "formally instituting" catechists. They are already specifically mentioned in The Code of Canon Law (c. 785). How can you institute something that already exists? Does it just mean it has a liturgical rite now? https://t.co/TCLwnOGutW

