Démission de Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre

Le pape François a accepté jeudi 13 mai la démission de la charge pastorale d’évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) que lui a présentée Monseigneur Jean-Yves Riocreux, pour limite d’âge.

Né le 24 février 1946, Monseigneur Riocreux fut ordonné prêtre le 22 juin 1974 pour le diocèse de Nouméa.

Monseigneur Riocreux fut vicaire à l’église du Vœu de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en 1974 et 1975, aumônier des collèges et lycées de Nouméa et chargé de la communication du diocèse de Nouméa entre 1974 et 1986 puis curé de la cathédrale de Nouméa entre 1979 et 1986.

De 1987 à 1990, il fut vicaire des paroisses Saint-Pierre de Chaillot (Paris 16ème) puis Saint-Christophe de Javel (Paris 15ème). Aumônier des étudiants de l’Institut catholique de Paris entre 1987 et 1992, il fut également chapelain de la chapelle Notre-Dame-de-Compassion (Paris 17ème) de 1992 à 2001, curé- doyen de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (Paris 17ème) entre 1990 et 2003 et aumônier des Océaniens de Paris de 1990 à 2003.

Responsable du catéchuménat pour le diocèse de Paris de 1997 à 2002, il fut également recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris de 2001 à 2003.

Monseigneur Riocreux fut évêque de Pontoise de 2003 à 2012 puis évêque de Basse-Terre et Pointe-à- Pitre.

Au sein de la Conférence des évêques de France, il fut membre de la Commission épiscopale pour la Mission universelle de 2008 à 2014.

Monseigneur David Macaire, archevêque de Fort de France, est nommé administrateur apostolique du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, jusqu’à la prise de possession canonique par son successeur.