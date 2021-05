Nivelles (Belgique) : l’église du Saint-Sépulcre désacralisée et à vendre

Fermée depuis 2019 pour raisons de sécurité, l’église du Saint-Sépulcre de Nivelles va être vendue. L’archevêque de Malines-Bruxelles vient de décider de sa désacralisation. L’édifice est estimé 700.000 € et les travaux nécessaires de rénovation à deux millions d’euros.

En revanche, une fois vendu, l’édifice ne pourra pas être détruit, et sa reconversion sera encadrée, précise la RTBF : “On ignore qui décidera d’acheter l’église mais des conditions strictes entoureront sa vente. Il faudra maintenir son aspect patrimonial et l’architecture globale de l’édifice avec, par exemple, le maintien des vitraux et des rosaces. Il sera important de veiller à un usage respectueux du lieu on pense, par exemple, à un centre culturel plutôt qu’une boîte de nuit“.

Une association de paroissiens de cette église néogothique située à l’est du centre-ville de Nivelles avait déjà réussi à empêcher en 2019 la désaffection et la vente de cette église, mais elle ne semble plus active à ce jour. L’église du saint Sépulcre, construite à partir de 1877, est l’héritière de la paroisse historique de la ville, dont l’histoire est millénaire.