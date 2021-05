Vendus sur Affaire Conclue, quatre panneaux de chaire restitués à la ville de Lagny

Quatre panneaux en bois XIXe figurant les évangélistes, et qui constituaient à l’origine la cuve de la chaire de l’église Notre-Dame des Ardents à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) ont été restitués par l’acquéreur, qui les avait achetés 600€ sur l’émission Affaire Conclue, à la municipalité.

Le musée Gatien Bonnet, qui dépend de la municipalité de Lagny, avait très vite contacté Djamel Bentenah, l’acquéreur lors de l’émission du 17 mars dernier, pour les lui racheter, explique La Marne : « On a tout de suite bougé, contacté la production pour joindre Djamel Bentenah », raconte Sébastien Monot aux côtés de Céline Cotty, directrice du Musée Gatien Bonnet. Leur objectif, permettre à l’association des Amis du musée de les racheter. « Nous avons pu le rencontrer et finalement, il a décidé de nous les offrir, c’est un très beau geste », saluent-ils tous deux.”

L’acheteur, qui est antiquaire de métier, à Saint-Ouen (marché Vernaison), explique dans le journal : “J’ai été sensible à la démarche et j’aime l’idée que ces objets reviennent chez eux. Ils sont très beaux, j’avais déjà deux acheteurs mais là, j’ai pu rendre service. Je ne connais pas la ville mais je me suis senti concerné. Grâce à cette économie, le musée va pouvoir financer la restauration, ça me fait très plaisir“.

Une fois restaurés, ces quatre panneaux seront exposés au musée Gatien Bonnet. D’ici là, la commune cherche à retracer leur histoire.