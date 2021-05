Il y a 130 ans, l’encyclique Rerum Novarum

La lettre mensuelle de formation et d’information sur la doctrine sociale de l’Eglise, Reconstruire,revient sur l’anniversaire, ce 15 mai, des 130 ans de la parution de l’encyclique Rerum Novarum.

“Il y a cent trente ans, ce 15 mai 2021, le pape Léon XIII publiait l’en cyclique Rerum Novarum. Un texte historique, appelé à être largement commenté et qui a entraîné une forte mobilisation des catholiques dans le domaine économique et social.

Cet élan, qui a pris des accentuations diverses, à travers le temps et au gré des compréhensions du texte, n’a jamais cessé depuis. Signe de l’importance de cette encyclique pour l’Église, une grande partie des autres interventions pontificales en matière sociale sont nées à l’occasion de son anniversaire.

…

quelle place Léon XIII accordait à Rerum Novarum dans son très vaste enseignement doctrinal ? Il a apporté lui- même la réponse au soir de sa vie en publiant le 19 mars 1902 la lettre apostolique Annum ingressi (parfois appelée Vigesimo Quinto anno) dans laquelle il énumère les encycliques qu’il considère comme principales : celles n sur la Philosophie chrétienne, sur la Liberté humaine, sur le Mariage chrétien, sur la Franc-Maçonnerie, sur les Pouvoirs publics, sur la Constitution chrétienne des Etats, sur le Socialisme, sur la Question ouvrière, sur les Devoirs des citoyens chrétiens et sur d’autres sujets analogues.

On remarque que le pape suit un ordre logique et non chronologique. Son pontificat a, en effet, voulu répondre aux maux de la modernité en reposant d’abord les principes vrais de la philosophie de saint Thomas. Le reste, et notamment Rerum Novarum, s’inscrit donc à la suite et doit se lire à cette lumière.

Rerum Novarum de Léon XII s’inscrit dans l’ offensive de restauration d’une société chrétienne s’appuyant sur le thomisme”.

On peut trouver le texte de l’encyclique en ligne sur le site du Vatican.