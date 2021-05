Un synode dans le diocèse de La Rochelle

Le 23 mai, Monseigneur Georges Colomb, lancera un synode diocésain, qui ne se fera pas au niveau diocésain, mais dans chacun de huit doyennés. Il explique :

« Pendant un an, notre pratique religieuse a été perturbée. Il y a eu des angoisses, des fragmentations, des divisions, explique le prêtre. Je crois que c’est donc le bon moment pour lancer cette réflexion. » « Cette démarche est une invitation faite à chacun à s’ouvrir à l’action de l’Esprit Saint pour rendre grâce et discerner les chemins d’évangélisation pour notre temps et notre territoire, ». « Nous allons contempler ce que nous avons déjà, et tourner notre regard vers l’avenir, confiants dans la miséricorde de Dieu. »

Lancé le dimanche de Pentecôte, le 23 mai, ce synode va s’étaler sur une durée de plus d’un an et avec pour thème « En Christ, vers le frère ».

La démarche sera ensuite lancée lors de la messe de rentrée en septembre dans les huit doyennés du diocèse. Les 2 et 3 octobre, le Congrès Mission aura lieu sous sa forme « décentralisée » à La Rochelle, avec d’autres villes de France.

« La Charente Maritime est aussi une région très touristique. Entre l’hiver et l’été, notre population passe de 640 000 à deux millions d’habitants : comment recevoir et proposer un temps spirituel à toutes ces personnes qui nous sont envoyées ? »

Mi-janvier, les équipes des différents doyennés se réuniront à Saintes pour un rassemblement diocésain, en présence notamment du sociologue du catholicisme Guillaume Cuchet et du journaliste et essayiste Jean-Pierre Denis, directeur du développement éditorial au sein du groupe Bayard.

Après un nouveau temps de réflexion en équipes et une assemblée en avril ou mai 2022, chaque doyenné devra choisir trois pistes, trois axes missionnaires à appliquer avant d’être envoyé en mission, en septembre 2022.