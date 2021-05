Congrégation des Salvatoriens : le fondateur béatifié le 15 mai dernier

Le 15 mai dernier, le pape François a béatifié François Marie de la Croix, né Johann Baptist Jordan le 16 juin 1848 à Gurtweil, en Allemagne. Il est le fondateur en 1881 (approbation diocésaine en 1886) de la congrégation des salvatoriens – la Société du Divin Sauveur.

Le site catholique suisse Cath.ch retrace sa biographie : “ Son père meurt alors qu’il n’a que 14 ans. Lorsqu’il quitte l’école, il apprend le métier de peintre décorateur et pose des voies ferrées avant de reprendre ses études secondaires à l’âge de 26 ans. En 1878, il est ordonné prêtre.

En raison des lois anticatholiques liées au Kulturkampf, il ne peut exercer son sacerdoce en Allemagne. Il s’installe alors à Rome, où il étudie les langues orientales. Après un voyage en Orient, il fonde, le 8 décembre 1881, la Société du Divin Sauveur et prend le nom de Père François-Marie de la Croix. Sept ans plus tard, le 8 décembre 1888, il fonde la Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur (Salvatoriennes) à Tivoli, en collaboration avec la Bienheureuse Marie des Apôtres (née Teresa von Wüllenweber).

En raison de sa santé défaillante et du déclenchement de la Première Guerre mondiale, François-Marie de la Croix Jordan s’installe en 1915, en Suisse, pays neutre. Il meurt le 8 septembre 1918 à Tavel, où se trouve alors la maison générale des salvatoriens. Il est enterré dans l’église paroissiale. Ses restes seront exhumés le 12 septembre 1956 et inhumés à la Maison Générale à Rome“.

Bien que sa cause soit ouverte dès 1942, elle a mis longtemps à cheminer, à cause de réticences diverses. Ce n’est qu’en 2011 que sont reconnues ses vertus héroïques,.En 2020, Rome reconnaît un miracle attribué à son intercession. Il s’agit de la naissance saine d’un enfant en 2015 alors que les experts médicaux avaient décrit un foetus atteint de graves malformations. Ce miracle ouvre alors la voie à sa béatification.

Les restrictions sanitaires ont eu raison des célébrations liées à sa béatification, et même d’un pélérinage de Rome à Gurtweil via Fribourg et Tavel – il est reporté à l’an prochain. Les salvatoriens réunissent aujourd’hui 4400 religieux et laïcs de par le monde.