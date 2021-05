Besançon : la chapelle Saint-Jean Bosco à vendre

Construite en 1968 par les architectes parisiens Varenka et Olinei pour la desserte du quartier Saint-Claude, chemin Français, la chapelle Saint-Jean Bosco a été mise en vente par le diocèse pour 252.000 €. Selon l‘Est Républicain, elle fut un temps louée par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre avant que celle-ci ne se fasse attribuer en 2009 l’église Sainte-Madeleine de Battant, à Besançon même.

La chapelle fut jusque l’année dernière propriétaire d’une association pastorale, les Amis de Saint-Claude, dissoute il y a un an; ses biens ont échu au diocèse qui a décidé de la mise en vente de cette chapelle, désertée par ses fidèles, et où il n’y a plus de messe célébrée régulièrement. Le lieu peut accueillir 200 fidèles et s’accompagne d’un grand terrain et d’une cure. Depuis une dizaine d’années, la toiture d’origine a été remplacée par un auvent métallique qui lui donne un faux air de pagode.