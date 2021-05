Valenciennes : le diocèse de Cambrai souhaite vendre des églises

Incendiée en 1999 suite à un incendie criminel puis reconstruite avec la générosité de tout un quartier, l’église Sainte-Marie d’Haulchin, près de Denain, dans l’agglomération de Valenciennes, semblait avoir échappé belle. C’était compter sans la déchristianisation et le manque de moyens du diocèse de Cambrai qui l’a mise en vente fin 2020.

Comme le rappelle la Voix du Nord, cette église construite en 1958 avait été incendiée en 1999 et tout un quartier, emmené par l’abbé Michel Bourgeois, s’était mobilisé en 2000-2001 pour la reconstruire, même si sa surface est diminuée de moitié au passage – la première église, érigée en paroisse en 1962, s’était avérée très coûteuse à entretenir, au point qu’un projet de vente avait déjà vu le jour en 1997.

Selon nos informations, ce n’est pas la seule église que cherche à vendre le diocèse de Cambrai – outre l’église du Poirier à Trith-saint-Léger, fermée depuis 16 ans – cette église Saint-Eloi avait été construite en 1902 au milieu des cités industrielles des aciéries, l’église du Sacré-Coeur (1911), située au centre géographique de l’agglomération, en limite de Valenciennes et d’Anzin, est aussi menacée d’être vendue alors que ses bénévoles cherchent à être remplacés.

Certains, au diocèse, prétendent qu’il faudrait 1 million d’euros de travaux pour cette église, alors qu’elle est maintenue en bon état intérieur et extérieur, qu’elle est régulièrement ouverte au public et que des messes y ont toujours lieu tous les dimanches – la paroisse n’a pas été dissoute. Une pétition a par ailleurs été lancée contre sa vente par le diocèse – qui n’enchante guère non plus les riverains et voisins de l’église, visible de loin avec sa statue juchée sur la flèche.

La vraie raison est ailleurs – des travaux ont lieu sur plusieurs années sur l’emblématique église saint-Michel , située sur la route de la Belgique. Elle a été construite en 1900-1905, et sa flèche métallique à bulbe en 1935; cette dernière doit être restaurée aussi. Or, elle appartient au diocèse de Cambrai, où certains souhaitent habiller Pierre – enfin Saint-Michel en déshabillant le Sacré-Coeur, et pourquoi pas Trith et Haulchin au passage.