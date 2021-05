Nouvelles implantations pour la Communauté Saint-Martin

Les ordinations sacerdotales et diaconales les 24, 25 et 26 juin permettront à la Communauté Saint-Martin de répondre – dès le mois de septembre – à la demande de 4 évêques de France d’assurer de nouvelles missions dans leurs diocèses et de développer certaines missions existantes particulièrement en milieu rural.

La Communauté Saint-Martin répond cette année à l’appel de 4 évêques en implantant de nouvelles communautés de trois prêtres dans plusieurs villes :

dans le diocèse de Cambrai, à Douai, les prêtres seront au service d’une des paroisses du centre-ville.

dans le diocèse de Strasbourg à Mulhouse, ils desserviront deux des quatre communautés de paroisses, situées aux portes de la ville.

dans le diocèse de Gap, ils desserviront la cathédrale et les quatre églises de la ville.

dans le diocèse de Valence, ils seront au service de la paroisse de Pierrelatte et de neuf communes alentours, avec aussi une mission rurale.

Par ailleurs, la Communauté Saint-Martin renforcera sa présence en zone rurale. Présente depuis 2015 dans le diocèse d’Angers, l’arrivée de nouveaux prêtres permettra de desservir trois nouvelles paroisses rurales dans le sud d’Angers. La Communauté souhaite se mettre à la disposition des zones rurales, après avoir déployé des missions en zones urbaines et populaires ces dernières années.

Enfin, au Mont Saint-Michel, dans le diocèse de Coutances, un nouveau recteur, membre de la Communauté, sera chargé du sanctuaire pour une durée d’un an : il étudiera les modalités d’une implantation éventuelle de prêtres de la Communauté Saint-Martin sur le sanctuaire et ses environs pour septembre 2022. Durant cette année, il sera rattaché à la communauté de Montligeon (Orne).