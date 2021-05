Saint Césaire d’Arles, docteur de l’Eglise un jour peut-être ?

Une discussion en cours sur le Forum Catholique au sujet d’une école libre de Nîmes revient sur saint Césaire d’Arles. Né vers 470 en Borgogne, il devint moine à Lérins puis évêque d’Arles de 503 à 543. S’il est toujours connu en Provence, il le fut aussi pour son enseignement, et des démarches ont été engagées pour qu’il soit reconnu Docteur de l’Eglise.

Césaire présida d’importants conciles provinciaux et fonda le premier monastère de femmes en pays gaulois, rédigeant des Règles qui sont une synthèse des traditions égyptiennes et augustiniennes. Nous avons conservé de lui près de 250 sermons; une partie d’entre eux sont en ligne, notamment ici ou encore là (sur la charité). L’on remarquera qu’ils sont toujours faciles à lire et à comprendre de nos jours – Césaire écrivait dans la langue du commun du peuple, avec des expressions simples. Don Morin s’était d’ailleurs intéressé à son langage en 1936.

D’autres sources bibliographiques et études sont indiquées dans le bulletin de la cause du doctorat de saint Césaire d’Arles, édité par le diocèse d’Aix et Arles (numéro d’août 2020).

Le 4 novembre 2018, les évêques français réunis en conférence à Lourdes se sont prononcés en faveur de la proclamation de saint Césaire comme Docteur de l’Eglise. L’on apprend au passage que “La cause de doctorat de saint Césaire d’Arles a été initiée en 1853, abandonnée puis reprise une première fois en 1937 avant d’être de nouveau stoppée en 1942. Depuis 2013, l’archevêque d’Aix-en-Provence et Arles, Mgr Christophe Dufour, souhaitait la relancer. En mars 2017, il a saisi l’occasion de l’exposition sur saint Césaire à Rome pour évoquer publiquement pour la première fois la reprise de la démarche : « Espérons que la renommée de notre saint évêque parvienne aux oreilles du pape François pour que, selon notre vœu le plus cher, il le déclare docteur de l’Eglise ».

Il semble que cette qualité lui ait été reconnue aux XVIIe-XVIIIe du moins en France, notamment dans le bréviaire des Mauristes en 1787.