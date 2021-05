La Mission de la Fraternité Saint-Pierre au Nigéria

La Fraternité Saint-Pierre est chargée de la mission et du Sanctuaire Notre-Dame du Perpétuelle Secours à Umuaka au Nigéria depuis 2001, dans le diocèse d’Orlu (à l’est de Lagos et à 150 au nord de Port-Harcourt). Un prêtre de ce diocèse est d’ailleurs entré à la Fraternité Saint-Pierre en 1999, l’abbé Evaristus Eshiowu, exerçant son ministère dans cette paroisse personnelle mais aussi aux Etats-Unis. En plus, de la vie paroissiale, les prêtres ont pris en charge ce qui est propre aux missions : ferme, formation scolaire, formation agricole, camp pour les jeunes ou encore service de santé. Un temps arrêté, ils ont également repris la construction de l’église du Sanctuaire. En 2017, pour la première fois depuis l’après Concile, Mgr Gregory Ochiaga, évêque émérite d’Orlu, a ordonné prêtre dans la forme extraordinaire du rite romain l’abbé Charles Ike, FSSP (en poste dans la mission).

Procession pour la fête de Notre-Dame de Fatima le 13 mai

L’abbé Angelo Van der Putten, FSSP, curé de la paroisse personnelle, propose aussi une visite de la ferme de la mission (vidéo en anglais). L’agriculture tropicale bat son plein cette année encore !



Soutenir cet apostolat missionnaire

FSSP Nigéria (facebook)