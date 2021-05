Mgr Jacolin inaugure le nouveau campus de l’ICES

Jeudi 20 mai, après deux ans de travaux, l’ICES a inauguré de nouveaux locaux nommés “édifice Saint-Benoît”. Cet agrandissement fait passer le campus de 11 000 à 20 000 mètres carrés au cœur de la ville de La Roche-sur-Yon. L’Institut contribue ainsi à faire de La Roche-sur-Yon une ville universitaire reconnue et se met au service du rayonnement culturel et scientifique de la Vendée, ainsi qu’à son développement et son renouvellement. Cette réalisation s’inscrit dans une histoire, celle d’un établissement universitaire qui a connu en septembre dernier sa trentième rentrée.

Mgr Jacolin, chancelier de l’ICES souligne que

“ce nouveau bâtiment est le signe du dynamisme toujours actuel de l’ICES. Partant de 250 étudiants en 1990, ce sont plus de 1000 étudiants qui étaient accueillis en 2015 et, aujourd’hui, plus de 1500.”

Le nouvel édifice de l’ICES porte le nom de saint Benoît qui a profondément marqué l’histoire de la chrétienté dès le début du VIe siècle. Ce choix symbolise l’intuition éducative et politique – au sens noble de ce terme – de l’Institut lui-même.

Saint Benoît qui, en 1964, a été désigné par le pape Paul VI, comme le maître de la culture et de la civilisation le jour où il l’a proclamé patron de toute l’Europe. Ce titre est en soi suffisant pour justifier le choix de la dédicace retenue pour cette extension du campus. Il faut ajouter que si saint Benoît est le saint patron des moines, des ingénieurs et des agriculteurs, il est également considéré comme le protecteur des écoliers puisqu’il a été l’inventeur de l’école, en adossant à chaque monastère bénédictin une école, trois siècles avant Charlemagne. Mgr Jacolin précise que

“ce nouveau bâtiment n’est pas un but en soi. Il est le signe du souci permanent de l’ICES de répondre à la mission qui lui a été confiée, telle que définie par ses fondateurs dans le concept novateur d’École Universitaire : allier l’exigence de la qualité de l’enseignement dispensé, le souci de l’accompagnement personnalisé de l’étudiant et l’attention à la dimension spirituelle de l’étudiant, pour favoriser le développement intégral et harmonieux de la personne.”

Ce nouvel espace permet d’accueillir les étudiants dans de nouvelles salles de cours de tailles diverses afin de répondre au besoin de chaque filière, de nouveaux bureaux pour les services administratifs et deux nouveaux amphithéâtres de cours, dont le plus grand de l’ICES : l’amphithéâtre Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.

Un nouveau foyer d’étudiants, sur le modèle du Foyer Sainte-Thérèse confié à la communauté de l’Emmanuel, et une résidence étudiante verront le jour en 2023 sur le terrain appartenant à l’ICES, rue Daroux, grâce à un partenariat avec Vendée Logement.