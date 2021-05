Mgr Luc Crepy confirme le projet de nouvelle église

Le 19 mai 2021, Mgr Luc Crepy, nouvel évêque de Versailles, a annoncé qu’il confirmait le projet de nouvelle église pour la paroisse de Montigny le Bretonneux. Ce projet avait été initié par son prédécesseur, Mgr Aumonier. Le chantier devrait pouvoir commencer en décembre ou janvier prochain.

Communiqué de l’évêque de Versailles, mercredi 19 mai 2021

Construction de l’église et du centre paroissial Saint Joseph-le-Bienveillant

Après avoir pris connaissance des besoins pastoraux de l’ensemble paroissial de MontignyVoisins, rencontré le Conseil Diocésain des Affaires Economiques et pris l’avis du Collège des Consulteurs, Mgr Luc Crepy décide de confirmer le projet de construction de l’église SaintJoseph-le-Bienveillant et du centre paroissial attenant. Il se réjouit de la création d’une église au service des habitants de Montigny et Voisins-leBretonneux, villes nouvelles du diocèse de Versailles : signe visible de la présence du Christ, témoignage d’une foi vivante pour les générations à venir, lieu de prière et de paix ouvert à tous, cette nouvelle église accompagnera le déploiement du quartier de la Remise et permettra à la communauté catholique qui réside dans ces villes de se rassembler, de rayonner et de déployer l’annonce de l’Evangile. Il demande à l’économat diocésain de veiller très strictement au respect du budget prévu auprès des architectes et des entreprises en charge de la construction. Il invite les diocésains des Yvelines à apporter leur soutien actif à la réalisation de ce beau projet, participant ainsi à la vie et à la mission de l’Eglise.