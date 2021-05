Une nouvelle chapelle pour la Fraternité Saint-Pie X en Mayenne

L’abbé Benoît de Jorna, Supérieur du District de France de la Fraternité Saint-Pie X, vient de bénir le lundi 17 mai dernier la nouvelle chapelle de la Fraternité à Pontmain. Cette chapelle dépend du Prieuré du Moulin du Pin à Beaumont-Pied-de-Boeuf (nord-ouest de Sablé-sur-Sarthe). Avec Laval, il s’agit du 3è lieu de culte stable dans le département. Les prêtres du prieuré desservent également Le Mans et Alençon.

Lu sur la Porte Latine

Belle journée que ce jour de la fête de saint Pascal Baylon, Patron de toutes les œuvres eucharistiques, en phase avec la Patronne de la Croisade Eucharistique, Notre-Dame de Pontmain. Une bénédiction sur les murs extérieurs et intérieurs de la chapelle, permet de protéger et bénir non seulement, les murs, mais aussi tous les fidèles dévots à Notre-Dame de Pontmain.

Notre souhait le plus grand ? Que nos pèlerins de France et d’autre pays, puissent profiter de ce lieu saint pour inscrire dans leur cœur, lors de leur visite, ce désir de la sainte Vierge de prier: « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon Fils se laisse toucher ».

« Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous, pour l’Église et pour la France ».