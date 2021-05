Eglises en péril : plusieurs églises menacées en Seine-Maritime

Le site d’actualité locales 76Actu a interrogé Edouard de Lamaze, maire du Bois-Héroult, avocat à Paris et président de l’Observatoire du Patrimoine religieux. Celui-ci tire la sonnette d’alarme sur l’état général des édifices religieux en péril, dont une grande partie est située dans le tiers nord de la France – Normandie, Hauts-de-France et Grand Est.

“Les édifices religieux, dans leur totalité, quelle que soit la religion concernée, souffrent en effet d’un mal profond et plus insidieux : le manque d’entretien et l’état de vétusté. Qu’il s’agisse d’églises, de synagogues, de mosquées, de temples bouddhistes… le constat est sans appel“, explique-t-il.

En Haute-Normandie et notamment en Seine-Maritime, plusieurs édifices sonen péril : « 11 % du patrimoine religieux catholique est aujourd’hui en souffrance, dont 4 % en péril : les églises de Serqueux, Ménerval, Ouville-la-Rivière, Vattierville… sont en danger. À Elbeuf, une synagogue est en difficulté. À Bierville le clocher s’effondre (NDLR : la commune a lancé une souscription pour son église il y a quelques mois) […] dans la majorité des cas, le scénario est le même : toiture défectueuse et non réparée, infiltration dans les murs, sur les fils électriques, mérule, courts-circuits qui entraînent des incendies. « On remarque souvent que les cloches ont été électrifiées sans que le clocher ait été restauré, ce qui provoque une bonne partie des incendies ».

Près de 5500 édifices religieux en Normandie

Au passage, 76Actu liste le nombre d’édifices religieux en Normandie : “5 497 édifices religieux (1 335 en Seine-Maritime, 1 203 dans le Calvados, 1 034 dans l’Eure, 989 dans la Manche, 936 dans l’Orne). On compte 92% d’édifices catholiques, 2,50 % de mosquées (sans les salles de prière), 2,50 % de temples protestants, 3 % d’églises orthodoxes et pagodes et 0,50 % de synagogues“.