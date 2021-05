Homélie de Mgr Rey à Chartres

Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, a célébré la messe de clôture du 39ème Pèlerinage de Pentecôte vers Chartres organisé par l’Association Notre-Dame de Chrétienté. Cette année, comme en 2020, seul un petit groupe de pèlerins s’est relayé sur la route depuis Paris… l’immense majorité marchant en région pour des pèlerinages locaux.

A Notre-Dame de Chartres, Mgr Rey a toutefois célébrée la messe de clôture devant près de 750 pèlerins. Famille Chrétienne publie l’homélie de cette messe sur son site internet où Mgr Rey appelle notamment les pèlerins à rester ancrés dans le réel.

Nous cherchons, nous, un ancrage. Nous voulons nous relier à des permanences, à un patrimoine éprouvé, sûr. Nous osons retrouver et réassumer notre origine, qui soit pour nous un pivot ; et c’est ce que nous exprimons, et ce qui est honoré dans la liturgie, dont la sacralité et la beauté nous rapportent à Dieu. L’utopie progressiste développée depuis le XVIIIième siècle, induit la tentation d’un dépassement continuel de nos limites, le délitement d’un passé révolu, la subversion du réel, l’obsolescence programmée afin de valoriser l’inédit, la perpétuelle nouveauté. Comme chrétiens, nous sommes appelés à retrouver des lignes de continuité qui induisent un sens et permettent un engendrement à partir de ce que le Christ a réalisé en notre histoire.

Les vraies nouveautés ne peuvent procéder que par un accouchement. Chaque mère de famille ici présente, pourrait en témoigner. Rechercher cet enracinement ne signifie donc pas se figer dans le rétroviseur du passé pour y cultiver la nostalgie, la mélancolie du temps jadis, ou bien encore, répéter le même, reproduire l’identique ; mais en retrouvant nos racines, nous puisons la sève qui irrigue et féconde notre vie, et cette mémoire nous épargne de toute réapprendre, de tout vouloir réinventer. Elle nous permet de conduire l’histoire dont nous sommes les héritiers et les gardiens jusqu’à son achèvement dans le Christ. Nous bénéficions de tout ce que l’humanité a vécu, a appris, nous a légué pour le conduire à son terme, à ce Royaume de justice, de paix et d’amour que le Christ a inauguré et qu’Il a confié à Son Eglise.