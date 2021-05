Nominations pour le Diocèse du Mans

M. le Chanoine Benoît AUGU est déchargé de sa mission de curé de l’ensemble paroissial Saint-Nicolas de Coulaines – Saint-Pavace – Saint-Paul de Bellevue et Sargé-lès-le Mans. Il est nommé au service de l’ensemble paroissial « Cathédrale Saint-Julien, Saint-Benoît, Notre-Dame-de-La-Couture » au Mans.

M. l’Abbé Dominique AUZENET est déchargé de sa fonction de curé de la paroisse de la chapelle Saint-Aubin. Il est nommé au service de la communauté des cisterciennes de la Merci-Dieu les vendredis, samedis et dimanches.

M. l’Abbé Gaëtan de BODARD est déchargé de sa mission de curé des paroisses de Fresnay-sur-Sarthe – Oisseau-le-Petit – Sougé-le-Ganelon et de doyen de la Vallée de la Sarthe. Il est mis à disposition du diocèse aux armées pour une durée de trois ans.

M. l’Abbé Grégoire CADOR, vicaire général, est déchargé de sa mission de curé de l’ensemble paroissial de « Allonnes et Arnage ».

M. l’Abbé Gaël CATALANO est déchargé de sa mission de diacre au service des paroisses de « Mamers – La Fresnay-sur-Chédouet – Neufchâtel-en-Saosnois – Saint-Cosme-en-Vairais – Sainte-Marie-en-Saosnois – Dangeul et Marolles-les-Braults ». Il est nommé vicaire de l’ensemble paroissial « Notre-Dame du Pré – Saint- Lazare – Saint-Georges-du-Plain – Saint Pavin et Saint Liboire » et de la paroisse Saint-Aubin au Mans.

M. l’Abbé Antoine CLÉMENT est déchargé de sa mission de diacre au service de l’ensemble paroissial de « Allonnes et Arnage ». Il est nommé vicaire de l’ensemble paroissial de « La-Ferté-Bernard, Notre-Dame-du- Val-d’Huisne et Tuffé » et de la paroisse de Vibraye à l’exception des villages de Berfay et Valennes.

M. l’Abbé François CLÉRET est déchargé de sa mission de curé de l’ensemble paroissial de « La Flèche – Luché- Pringé – Bazouges-sur-le-Loir et Saint-Germain-du-Val », d’administrateur de la paroisse de Malicorne et de doyen de La Flèche. Il est nommé curé de l’ensemble paroissial de « La Bazoge – Neuville – Sainte Jamme-sur-Sarthe ».

M. l’Abbé Hervé-Marie COTTEN est déchargé de sa mission de curé de la paroisse Saint-Aldric au Mans. Il est nommé curé de l’ensemble paroissial de « Sablé-sur-Sarthe – Solesmes – Noyen-sur-Sarthe – Parcé-sur-Sarthe » et doyen de Sablé.

M. l’Abbé Bruno DELAROCHE est déchargé de son service de l’ensemble paroissial de « N.D. du Pré – Saint- Lazare – Saint-Georges du Plain – Saint-Pavin – Saint-Liboire » au Mans. Il est nommé aumônier de la maison mère des Sœurs de la Providence de Ruillé. Il sera disponible pour un service pastoral dans les paroisses de Saint Calais et Bessé sur Braye.

M. l’Abbé Jean-Christophe DELENTE est déchargé de sa mission de curé de la paroisse de Bonnétable et de doyen du Saosnois. Il est nommé curé de l’ensemble paroissial « Saint-Martin de Pontlieue – Saint-Bertrand – Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort » au Mans.

M. l’Abbé Michel DUBOIS est déchargé de sa mission de curé de l’ensemble paroissial « Saint-Martin de Pontlieue – Saint-Bertrand – Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort » au Mans. Il est nommé curé de l’ensemble paroissial de « Allonnes-Arnage ».

M. l’Abbé Pierre-Benoît DUVEAU en accord avec le modérateur de la communauté de l’Emmanuel et le responsable de l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel est déchargé de sa mission de prêtre auxiliaire de l’ensemble paroissial « Loué – Brûlon – Saint-Denis-d’Orques – Vallon-sur-Gée – Chantenay- Villedieu». Il est remis à disposition du diocèse de Paris et de la communauté de l’Emmanuel.

M. l’Abbé Jean-Marie FERRIERES est nommé doyen de la Vallée de la Sarthe.

M. l’Abbé Jean-Pierre FOTI est déchargé de sa mission de prêtre auxiliaire de l’ensemble paroissial «Cathédrale Saint- Julien – Saint-Benoît, Notre-Dame-de-La-Couture» au Mans. Il est nommé auxiliaire des paroisses de « Mamers – La Fresnay-sur-Chédouet – Neufchâtel-en-Saosnois – Saint-Cosme-en-Vairais – Sainte-Marie-en-Saosnois – Dangeul et Marolles-les-Braults ».

M. l’Abbé Christian du HALGOUËT est déchargé de sa mission de curé de l’ensemble paroissial « Notre-Dame du Pré – Saint- Lazare – Saint-Georges-du-Plain – Saint-Pavin et Saint-Liboire » au Mans. Il est nommé curé de l’ensemble paroissial de « La Flèche – Luché-Pringé – Bazouges-sur-le-Loir – Saint-Germain-du-Val et Malicorne » et doyen de La Flèche.

M. l’Abbé Guy KALUBI-WALELU, en accord avec l’évêque de Luebo (République Démocratique du Congo), est déchargé de sa mission de curé des paroisses de La Bazoge/Neuville – Sainte Jamme-sur-Sarthe. Il est nommé curé de la paroisse de Bonnétable et doyen du Saosnois.

M. l’Abbé Amaury de LA MOTTE ROUGE est déchargé de sa mission de vicaire de l’ensemble paroissial de « La-Ferté-Bernard – Notre-Dame-du-Val-d’Huisne et Tuffé », et de la paroisse de Vibraye. Il est nommé vicaire de l’ensemble paroissial « Cathédrale Saint-Julien, Saint-Benoît, Notre-Dame-de-La-Couture » au Mans.

M. l’Abbé Charles LEE, en accord avec l’évêque d’Andong (Corée du Sud), est déchargé de sa mission d’auxiliaire de l’ensemble paroissial « Cathédrale Saint-Julien – Saint-Benoît – Notre-Dame-de-La-Couture » au Mans. Il est nommé auxiliaire des paroisses de Sablé-sur-Sarthe – Solesmes – Noyen-sur-Sarthe – Parcé-sur-Sarthe.

M. l’Abbé Bruno MÉZIÈRE est déchargé de sa mission de curé des paroisses de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes, d’administrateur des paroisses de Noyen-sur-Sarthe – Parcé-sur-Sarthe et de doyen de Sablé. Il est nommé curé de la paroisse Saint-Aldric au Mans et de l’ensemble paroissial Saint-Nicolas de Coulaines – Saint-Pavace – Saint-Paul de Bellevue et Sargé-lès-le Mans.

M. l’Abbé Alain PAILLARD, arrivé au terme de sa mission de secrétaire général de Justice et Paix France et de directeur adjoint du Service National Famille et Société, est autorisé à prendre une année sabbatique.

M. l’Abbé Vincent RABERGEAU est déchargé de sa mission de service à l’ensemble paroissial « Cathédrale Saint-Julien, Saint-Benoît, Notre-Dame-de-La-Couture » au Mans. Il est nommé curé de l’ensemble paroissial « Notre-Dame du Pré – Saint- Lazare – Saint-Georges-du-Plain – Saint-Pavin et Saint-Liboire » au Mans et de la paroisse de la Chapelle Saint-Aubin.

M. l’Abbé Gautier TERRAL est déchargé de sa mission de vicaire des paroisses de Sablé-sur-Sarthe – Solesmes – Noyen-sur-Sarthe – Parcé-sur-Sarthe. Il est nommé curé des paroisses de Fresnay-sur-Sarthe – Oisseau-le-Petit et Sougé-le-Ganelon.

M. l’Abbé Johan VISSER en accord avec le modérateur de la communauté de l’Emmanuel et le responsable de l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est déchargé de sa mission de prêtre accompagnateur du « Pôle Jeunes », d’aumônier de l’école et lycée N.D. de Sainte Croix, d’aumônier de la J.O.C. et du service qu’il assurait en fin de semaine auprès des paroisses de « Mamers – La Fresnay-sur-Chédouet – Neufchâtel-en-Saosnois – Saint-Cosme-en-Vairais, – Sainte-Marie-en-Saosnois – Dangeul et Marolles-les-Braults » Il est remis à disposition de la communauté de l’Emmanuel.