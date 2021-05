Mgr Le Boulc’h : “Nous sommes dans une Eglise plurielle”

« Le Mont-Saint-Michel, ce n’est pas rien. La communauté Saint-Martin, ce n’est pas rien non plus. »

Là, les prêtres de la communauté Saint-Martin seront « au minimum trois ».

La mission de recteur du sanctuaire au Mont comprend l’église Saint-Pierre, la librairie et l’accueil des pèlerins. Son périmètre va être étendu « au prieuré d’Ardevon », situé à 5 km du Mont-Saint-Michel.

« Sa mission sera d’intégrer le prieuré dans le sanctuaire. Elle sera aussi de collaborer avec tout l’environnement spirituel, de se coordonner avec l’abbaye et l’Epic, avec les deux Fraternités, à qui la vie spirituelle de l’abbaye reste confiée. »

« Nous sommes dans une église plurielle et je me méfie des caricatures trop simples. Il y a beaucoup de projections sur cette communauté. Elle est née de façon marginale, il faut le reconnaître, sa liturgie est classique et ils portent la soutane. Or, porter la soutane n’est pas un signe d’idéologie. Cette communauté est présente dans 33 diocèses et je n’ai que des échos positifs. »