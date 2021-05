La moitié des prêtres du diocèse d’Arras a plus de 80 ans

« J’ai en tête cette phrase de saint Paul : “Aucun des dons de Dieu ne vous manque”. Cela veut dire que tout est déjà là ! A moi de le repérer. On a peut-être des trésors à déterrer. Pour cela, j’ai besoin de “truffiers” ! »

On l’imagine déjà faire appel à toutes les forces vives de l’Eglise, comme cela se fait dans le diocèse de Toulon, qui ne connaît pas la crise…

Mgr Leborgne ajoute :

« La crise des vocations est d’abord la crise de l’engagement. Si on pense pallier le nombre de prêtres en redéployant ses missions sur les laïcs ; on se trompe. D’abord, la crise de l’engagement touche aussi les laïcs. Quand on a une responsabilité depuis 40 ans sans relève, il faut s’inquiéter. »

« On doit redécouvrir ce qu’est un prêtre, ce n’est pas celui qui gère tout. Le déploiement de la responsabilité baptismale est une évidence, mais avec des missions confiées à des laïcs qui pourraient surprendre… »