Une procession catholique en l’honneur des martyrs de la Commune attaquée en plein Paris

Ce devait une marche destinée à commémorer les martyrs de la Commune de Paris, notamment ceux fusillés le 26 mai 1871 rue Haxo, dans le 20ème arrondissement. La procession devait partir du square de la Roquette pour aller jusqu’à l’église Notre-Dame des otages. Mais aux alentours de l’église Notre-Dame de la Croix, à Ménilmontant, les pèlerins sont agressés, comme on peut le voir dans les tweets qui suivent:

Je ne filme pas car mes amis et moi-même voulont rester recueillis, mais je vous assure que ça vaut le coup d'être vécu pour comprendre de quoi est capable cette gauche-là… Une femme hurle des injures, un individu nous menace de chambre à gaz et un autre de brûler nos églises. — Nicolas Louis-Riel (@LouisRielFrance) May 29, 2021

Ici, on peut voir les attaques contre la procession:

La procession a donc dû faire demi-tour:

Devant la présence d'un autre groupe nombreux de soutien à la #CommunedeParis la procession doit faire demi-tour pic.twitter.com/iTv5QUPk9B — VisioMedia Press (@VisioMediaPress) May 29, 2021

On a pu voir en haut des marches de l’église quelques prêtres, mais en bas, Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris.

Là, ce sont les policiers positionnés au pied et aux alentours de l’église Notre-Dame de la Croix, après 19h:

On croit rêver quand dans certains tweets, la procession est qualifiée de “manif catho intégriste” (sic.), alors qu’elle est organisée par le diocèse de Paris… On appréciera la difficulté à protéger ces rassemblements et la facilité par laquelle une extrême-gauche, commémorant la Commune de Paris, peut rester haineuse. Cent cinquante après, ils n’ont pas changé…