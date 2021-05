Un projet original dans le diocèse de Fréjus-Toulon

Mariés depuis 14 ans, Pierre et Sophie Mosser, tous deux œnologues de formation, ont vendu leur maison pour s’installer en novembre 2020 avec leur 5 enfants dans le presbytère de l’église Sainte-Douceline à Hyères. Cet appel familial à vivre dans la sobriété et à partager la joie de croire dans un quartier défavorisé a progressivement été préparé par leur parcours de foi…

Le désir d’évangéliser en couple

« Le jour de notre mariage, nous étions loin de penser à notre appel à la mission, confie Sophie. Même si j’aimais déjà parler de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas, comme je l’avais fait avec Pierre… » Ayant découvert l’Église lors de leur préparation au mariage dans la paroisse de Hyères, Pierre vit sa conversion le jour J, en regardant Jésus sur la croix et en recevant une paix intérieure profonde. A la fin de la messe, il annonce à sa femme : « J’ai la foi, je veux être baptisé ! » Pierre raconte :

« J’ai reçu le baptême deux ans plus tard. Les premières années, nous avons construit et approfondi notre foi en couple et en famille. Plus notre foi grandissait, plus nous avions envie de la transmettre. Nous avions tous deux le désir de voir Dieu agir dans le cœur des gens ».

Des appels à la mission

Lors de leur arrivée en famille à Hyères, le curé les sollicite pour rendre service à la paroisse. Ils s’engagent dans la préparation au mariage, là où Pierre avait lui-même beaucoup reçu.

« Durant ces 6 années d’accompagnement de fiancés, nous avons pris conscience de la soif de Dieu présente en tout homme, du besoin de chacun de rencontrer Jésus. Nous avons aussi été marqués par la force du témoignage en couple – loin des grandes catéchèses – et avons appris à partager le nôtre. Nous voulions à notre tour témoigner de notre joie de croire ! »

En 2019, lors d’une session Priscille et Aquila, Pierre et Sophie ressentent un appel à une vie plus missionnaire. « Le Seigneur est venu nous parler à travers l’étude d’un passage des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47). Il nous appelait à nous tourner davantage vers les autres, à vivre en communauté avec sobriété. » À leur retour, cherchant à concrétiser cet appel, ils songent à vivre dans un éco-hameau, avant d’entendre parler du projet de revitalisation d’église à Sainte-Douceline et de suivre en équipe une formation à Londres…

Un visage d’Église en sortie

« Seriez-vous prêts à vendre votre maison ? » Cette question posée par le père Benoît Moradei, responsable du projet et curé de Sainte-Douceline, répond précisément à leur désir de détachement matériel. Pierre explique :

« La crise sanitaire a renforcé notre conviction de devoir réinventer notre façon de vivre pour être plus en cohérence avec la création. Durant le premier confinement, nous avons pu discerner et longuement parler du projet aux enfants, en leur disant qu’ils avaient également un rôle à jouer. Passer autant de temps en famille nous a préparés pour la suite ! »

Résidant sur place depuis novembre 2020, la famille souhaite créer des liens avec les habitants du quartier et les inviter à rencontrer Jésus.