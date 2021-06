Brève: Une nouvelle école indépendante à Saintes

Grande joie de vous annoncer l’ouverture en septembre 2021 du Cours Saint-Joseph, école primaire catholique hors contrat (de la petite section au CM2) à Saintes, au cœur de la Charente Maritime (17)

Ce site vous permettra de prendre connaissance plus en détail de notre projet éducatif et pédagogique, ainsi que des différentes modalités pratiques.

Les inscriptions pour la rentrée 2021 ont d’ores et déjà commencé et rencontrent un vif succès, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou une demande d’inscription.